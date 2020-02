Red 13:18 Stintino: fatture Abbanoa non consegnate Il gestore unico del servizio idrico lo ha comunicato al sindaco Antonio Diana nei giorni scorsi e ha fatto sapere che per la scadenza delle fatture non consegnate non saranno richiesti interessi di mora



Commenti STINTINO - Abbanoa effettuerà di nuovo a Stintino le consegne delle fatture per i consumi dell'acqua relativi ai mesi del 2019. Lo ha comunicato nei giorni scorsi al primo cittadino Antonio Diana la stessa Abbanoa, facendo presente che, a causa di alcuni disguidi non imputabili a sua responsabilità, alcuni utenti del paese non hanno ricevuto regolarmente la fattura del Servizio idrico integrato. Ecco perché, nei prossimi giorni, i cittadini si vedranno recapitare a domicilio le fatture non consegnate nel 2019, secondo un calendario articolato che ha preso il via in questi giorni. Inoltre, Abbanoa ha precisato come la scadenza delle fatture non consegnate non darà origine alla richiesta degli interessi di mora.