Red 18:23 Ottava e Palmadula: ripristinata illuminazione Ripristinata l´illuminazione pubblica ad Ottava e Palmadula, grazie a due interventi di somma urgenza del valore di poco meno di 27mila euro il primo e di circa 11mila euro il secondo. Entrambi i cantieri si sono conclusi giovedì







In totale, i corpi illuminanti non funzionanti erano 118. Le verifiche compiute dai tecnici, a seguito delle segnalazioni degli abitanti, hanno evidenziato che un cavo neutro era stato corroso dai roditori, causando un incendio nel quadro di comando dell'impianto, che ha danneggiato completamente le 118 armature stradali con lampade, reattori, accenditori e portafusibile di ogni palo. L'intervento ha interessato le vie Carlo Felice, Pisurzi, Bertolotti, Tucconi, Murenu, Brottu Sarippa, Maxia e Leoni.



L'Assessorato comunale ai Lavori pubblici, manutenzioni, infrastrutture e traffico, anche in considerazione del rischio per la sicurezza a causa del buio totale in zone molto trafficate dove c'è anche passaggio di pedoni (soltanto nel tratto dell'ex 131 Carlo Felice, che interessa il centro abitato c'erano una settantina di punti luce fuori uso), ha operato dando priorità al cantiere, con l'impresa A.D.Srls. I lavori si sono conclusi in meno di una settimana.



Anche a Palmadula è intervenuta la stessa ditta, per ripristinare le normali condizioni di funzionamento di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica. La linea in Via dei Rosmarini era completamente interrotta a causa del deterioramento dei cavi in un tratto con dodici campate ed undici punti luce. Sono stati sostituiti i cavi deteriorati per circa 500metri e cinque armature. Inoltre, sono stati rifatti cinque pozzetti stradali. Anche questo cantiere è stato concluso giovedì. Commenti SASSARI - Ripristinata l'illuminazione pubblica ad Ottava e Palmadula, grazie a due interventi di somma urgenza del valore di poco meno di 27mila euro il primo e di circa 11mila euro il secondo. Da alcuni giorni, la zona di Ottava era senza luce nelle strade, compreso un tratto dell'ex 131 che interessa l'area abitata, per i danni che i topi avevano causato a un cavo. Il Comune di Sassari ha avviato i lavori il 21 febbraio e sono stati conclusi giovedì.In totale, i corpi illuminanti non funzionanti erano 118. Le verifiche compiute dai tecnici, a seguito delle segnalazioni degli abitanti, hanno evidenziato che un cavo neutro era stato corroso dai roditori, causando un incendio nel quadro di comando dell'impianto, che ha danneggiato completamente le 118 armature stradali con lampade, reattori, accenditori e portafusibile di ogni palo. L'intervento ha interessato le vie Carlo Felice, Pisurzi, Bertolotti, Tucconi, Murenu, Brottu Sarippa, Maxia e Leoni.L'Assessorato comunale ai Lavori pubblici, manutenzioni, infrastrutture e traffico, anche in considerazione del rischio per la sicurezza a causa del buio totale in zone molto trafficate dove c'è anche passaggio di pedoni (soltanto nel tratto dell'ex 131 Carlo Felice, che interessa il centro abitato c'erano una settantina di punti luce fuori uso), ha operato dando priorità al cantiere, con l'impresa A.D.Srls. I lavori si sono conclusi in meno di una settimana.Anche a Palmadula è intervenuta la stessa ditta, per ripristinare le normali condizioni di funzionamento di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica. La linea in Via dei Rosmarini era completamente interrotta a causa del deterioramento dei cavi in un tratto con dodici campate ed undici punti luce. Sono stati sostituiti i cavi deteriorati per circa 500metri e cinque armature. Inoltre, sono stati rifatti cinque pozzetti stradali. Anche questo cantiere è stato concluso giovedì.