Cor 11:27 CoronaVirus, 42enne ricoverato a Cagliari Un paziente sardo è risultato positivo al Coronavirus. E´ il primo caso nell´isola. L´uomo, un imprenditore di 42 anni, è ricoverato al Santissima Trinità. In sorveglianza attiva tutti i familiari



CAGLIARI - «La situazione è sotto controllo e le strutture sanitarie regionali rimangono operative per fare fronte ad ogni evenienza» fanno sapere dall'assessorato regionale alla Sanità quando in Sardegna si registra il primo caso di Coronavirus. Si tratta di un paziente di 42 anni ricoverato sabato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.



Già attivati dall'Unità di crisi regionale i protocolli per individuare e mettere in sorveglianza attiva i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto con l'uomo. Si tratterebbe di un imprenditore cagliaritano.



Secondo le prime indiscrezioni avrebbe riferito agli operatori sanitari di essere stato a Rimini e solo una volta tornato a Cagliari avrebbe accusato sintomi sospetti e febbre persistente. Da qui l'allerta del 118 e il successivo trasporto in ospedale. La conferma della diagnosi avverrà dopo la nuova verifica del tampone anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.