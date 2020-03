Red 12:15 Donazioni sangue: odg nel Consiglio sassarese Nei giorni scorsi, l’Avis comunale Sassari, attraverso la sua pagina Facebook, ha pubblicato un post nel quale invita la cittadinanza a donare. Il consigliere del Gruppo Misto di Maggioranza Massimo Rizzu, ha raccolto l’appello lanciato sui social e lo ha trasformato in un ordine del giorno depositato ieri mattina a Palazzo Ducale







«I dati forniti dall’Avis – scrive Rizzu - sono drammatici: ogni anno servono almeno 30mila sacche di sangue in più, perché le donazioni non sono sufficienti per soddisfare la richiesta. Non solo, i donatori, in Sardegna, superano di poco il 3percento della popolazione».



Inoltre, l'Avis fa sapere che è stato sospeso l’invio programmato delle sacche di sangue da Lombardia, Veneto e Piemonte: insomma un vero e proprio disagio da fronteggiare. «Questa mattina – conclude il consigliere – ho depositato un ordine del giorno firmato da tutto il Gruppo Misto di Maggioranza affinché si avvii un campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e ai Comuni afferenti alla Rete metropoliana con l’intento di far aumentare le donazioni di sangue».



