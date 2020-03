Red 14:23 «Nuova stagione di idee per Ittiri» Sabato, il gruppo “SiAmo Ittiri”, con la candidata sindaco Manuela Soro, hanno lanciato una “Nuova stagione di idee per Ittiri". Nella affollatissima sala, Soro ha illustrato le fondamenta del suo progetto, ponendo a base di tutto la parola “comunità”







Dopo aver fotografato la situazione del paese, «con gli inquietanti dati sullo spopolamento, sulla crisi economica e sul disagio giovanile», la candidata ha illustrato il suo concetto di comunità, che deve essere «inclusivo, aperto e coinvolgente per rispondere all'individualismo disgregante dell'attuale societ». A questo proposito, è stato messo a disposizione della cttadinanza l'indirizzo e-mail idee@siamoittiri.com, che servirà a raccogliere tutte le proposte provenienti dagli ittiresi.



Nella seconda parte dell'intervento, è emersa la caratterizzazione di SiAmo Ittiri come gruppo civico, «completamente indipendente da qualsiasi partito» e la volontà di porre in atto una campagna elettorale «all'insegna dei contenuti e dei progetti, senza attacchi agli avversari». Hanno chiuso la serata gli interventi di alcuni sostenitori del progetto, che hanno raccontato la loro idea di comunità e perchè ritengono che Manuela Soro «sia adatta per rendere Ittiri un paese migliore».



