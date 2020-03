Cor 9:55 Bar e ristoranti chiusi alle 18 | Si ferma lo sport Spostamenti certificati: ecco tutte le misure La zona rossa è stata estesa a tutta Italia: tra le misure estese a tutto il territorio nazionale ci sono la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 3 aprile e la chiusura quotidiana di bar e ristoranti dalle ore 18







Da oggi l’Italia è diventata zona rossa: le norme di contenimento da coronavirus, finora applicate a Lombardia e altre 14 province del Nord Italia, sono state estese a tutto il paese. Gli spostamenti saranno ora limitati per tutti: Questo significa che da oggi in poi tutti gli spostamenti di ogni singolo cittadino, al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio, dovranno essere motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: motivi che dovranno essere inseriti all'interno di un'autocertificazione da portare con sé e mostrare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.



Come funziona per supermercati, farmacie e bar. Si potranno frequentare anche bar e ristoranti che potranno restare aperti dalle 6 alle 18. Anche qui il gestore avrà l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Discorso diverso invece nei weekend dove rimarranno chiusi i centri commerciali e negozi di medie e grandi dimensioni.



SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

SASSARI - Limitati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale; Sospese manifestazioni e eventi sportivi; Vietati gli assembramenti di persone, anche all'aperto; Scuole e università chiuse fino al 3 aprile 2020; Bar e ristoranti chiusi alle 18; Almeno un metro di distanza nelle attività commerciali; Chiusi i negozi nel weekend; Riunioni svolte da remoto.