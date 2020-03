Red 13:07 CoronaVirus, Ploaghe: Comune e Barracelli con gli anziani L’Amministrazione comunale, con la locale Compagnia barracellare, ha istituito un servizio a favore degli anziani di consegna a domicilio della spesa. Per evitare che queste persone debbano uscire di casa per fare acquisti di beni di prima necessità, i membri della Compagnia si sono messi a disposizione per garantire un servizio di grande utilità, oltre che generosità







Per evitare che queste persone debbano uscire di casa, correndo rischi per la propria salute, esclusivamente per fare acquisti di beni di prima necessità, i membri della Compagnia si sono messi a disposizione per garantire un servizio di grande utilità, oltre che generosità. «E’ giusto che la Compagnia barracellare si metta a disposizione della comunità in questo momento difficile. Il nostro sarà un piccolo gesto di solidarietà che speriamo possa essere utile per gli anziani del nostro paese», dichiara il comandante Gianfranco Camboni.



Dello stesso avviso il sindaco Carlo Sotgiu: «E’ un momento difficile per tutti noi, adeguare i nostri comportamenti alle regole che ci hanno imposto è però fondamentale per uscire da questa crisi. Aver attivato questo piccolo ma importante servizio, è un passo che va nella giusta direzione che unisce la solidarietà alla consapevolezza». Il servizio sarà disponibile dalle 12 alle 14, tutti i giorni feriali. Per richieste ed ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 328/3054898 o 348/5649822.



Nella foto: il sindaco Carlo Sotgiu Commenti PLOAGHE – Il CoronaVirus crea difficoltà soprattutto ai soggetti più deboli, che devono essere tutelati: gli anziani. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Ploaghe, con la locale Compagnia barracellare, ha istituito un servizio a favore degli anziani di consegna a domicilio della spesa.Per evitare che queste persone debbano uscire di casa, correndo rischi per la propria salute, esclusivamente per fare acquisti di beni di prima necessità, i membri della Compagnia si sono messi a disposizione per garantire un servizio di grande utilità, oltre che generosità. «E’ giusto che la Compagnia barracellare si metta a disposizione della comunità in questo momento difficile. Il nostro sarà un piccolo gesto di solidarietà che speriamo possa essere utile per gli anziani del nostro paese», dichiara il comandante Gianfranco Camboni.Dello stesso avviso il sindaco Carlo Sotgiu: «E’ un momento difficile per tutti noi, adeguare i nostri comportamenti alle regole che ci hanno imposto è però fondamentale per uscire da questa crisi. Aver attivato questo piccolo ma importante servizio, è un passo che va nella giusta direzione che unisce la solidarietà alla consapevolezza». Il servizio sarà disponibile dalle 12 alle 14, tutti i giorni feriali. Per richieste ed ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 328/3054898 o 348/5649822.Nella foto: il sindaco Carlo Sotgiu