Alghero: Prefetto e Sindaco, tour in centro

11:55 L´anestesista di Alghero in trincea: state a casa «Il picco non è ancora arrivato, ci aspettano tempi sempre più duri, in tutto il territorio nazionale. Stiamo a casa». E´ l´appello di chi vive e combatte quotidianamente contro il Covid-19, Alberto Becciu

19:57 CoronaVirus: due nuovi casi nell´Isola, ora sono 37 Sale a trentasette il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Dei casi di infezione registrati, ventisette si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono i ricoverati in ospedale

22:01 L´Italia chiude, solo alimenti e farmaci in vendita L´annuncio è stato dato pochi minuti fadal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Restano aperti i negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie. Aperte anche le banche

video 13:00 L'apparente calma nell'ospedale di Alghero Le immagini girate lunedì sera all´esterno dell´ospedale Civile di Alghero. E´ un´apparente calma quella che serpeggia tra operatori sanitari e inferieri, tutti allertati per l´evolversi della situazione circa i contagi Covid-19. E nel frattempo cresce la preoccupazione. Controlli negli ingressi ed accessi contingentati in tutti i reparti. Tenda pre-triage riservata alle persone che si presentano al Pronto Soccorso con sintomi influenzali

10/3/2020 Bar e ristoranti chiusi alle 18: ecco tutte le misure La zona rossa è stata estesa a tutta Italia: tra le misure estese a tutto il territorio nazionale ci sono la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 3 aprile e la chiusura quotidiana di bar e ristoranti dalle ore 18

10/3/2020 Terapia Intensiva Alghero, si apre. «Grazie a medici e anestesisti» Bruno, Di Nolfo, Pirisi, Esposito, Piras, Cacciotto e Sartore si rivolgono direttamente ai medici per lo spirito di abnegazione. Tutto è praticamente pronto: Locali moderni, dotati delle migliori tecnologie, con sei posti letto

15:42 Fuga dal nord, più di 10mila auto-denunce La paura del coronovarus riempie le seconde case in Sardegna: dati simili ai periodi estivi. Se a questi poi si aggiungono tutti quelli che ancora, per necessità o volontà, non hanno ritenuto di doversi denunciare, il dato potrebbe facilmente raddoppiare

video 10/3/2020 Alghero zona protetta: videomessaggio Alghero zona protetta affronta l´emergenza coronavirus. «Responsabilità e rispetto delle prescrizioni per uscire insieme dalla crisi». Il Sindaco Mario Conoci chiama a raccolta gli algheresi. Il videomessaggio all´indomani dell´allargamento della zona rossa a tutti i territori italiani

13:19 Coronavirus, controlli a Sassari: altre due denunce Nella tarda serata è stato accertato che un bar del centro risultava ancora aperto nonostante l´obbligo di chiusura dalle 18 imposto dalla normativa. Controlli della polizia locale

21:13 Sassari: smart work in Comune, ma gli uffici restano aperti La Giunta comunale ha approvato oggi una deliberazione con cui si adottano le modalità e gli indirizzi per l´introduzione del lavoro agile in emergenza, cioè la possibilità di lavorare da casa, con propri mezzi e durante il normale orario di ufficio o anche con orario spezzato

10/3/2020 Bimba di due mesi in pericolo. Volo urgente da Alghero a Torino Una bimba di appena due mesi, è stata trasferita dall´Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dov´era ricoverata, al Maria Vittoria di Torino, per ricevere cure specialistiche

10/3/2020 Sassari: sindaco in quarantena C´è anche Nanni Campus nel gruppo di sardi finiti in quarantena dopo un viaggio in crociera nel Golfo Persico. Stanno bene, così come pare da un primo monitoraggio, anche gli altri partecipanti isolani alla crociera, circa 280, partiti da Alghero

19:09 «25miliardi linfa vitale per i nostri lavoratori» «Dobbiamo aprire una profonda riflessione nelle istituzioni e nel Paese sul modello che vogliamo costruire», dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, dopo l´annuncio del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per fronteggiare l´emergenza CoronaVirus

9/3/2020 Virus, Isola blindata: salgono a 34 i contagiati In allerta strutture ospedaliere e sanitarie. Sono saliti a trentaquattro i casi positivi al CoronaVirus in Sardegna. Operativo il piano regionale per il contenimento del contagio. Controlli più serrati in porti e aeroporti

9/3/2020 «Ufficio Igiene, 80 bimbi respinti ad Alghero» «Situazione di panico e incertezza ad Alghero con 80 minori respinti nei giorni scorsi. E' il collasso». FdI si smarca dal pensiero dell´assessore Di Gangi: in questo delicato momento, serve una maggiore unità e collaborazione

15:35 Covid-19, ecco le regole vigenti a Porto Torres Misure di contrasto al Covid-19, disposizioni in vigore sul territorio comunale. Il Comune di Porto Torres ha emanato alcune disposizioni per regolamentare il funzionamento degli uffici e rendere più esplicative le normative del governo in vigore per esercizi pubblici e privati

7:08 Autocertificazione: trasportatori non ci stanno «Nessuna autocertificazione per i conducenti alla guida dei tir», dichiarano sottolineando «contraddizioni normative, obbligo di mascherina, chiusura delle aree di servizio autostradali alle 18. Una gimkana fra normative inattuabili e disattenzione delle modalità operative del trasporto e della logistica»

9/3/2020 CoronaVirus: tutta Italia è zona rossa L´annuncio è stato dato pochi minuti fa in conferenza stampa dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: «manovre più dure e stringenti contro il virus per tutelare la salute dei cittadini»

9/3/2020 Chiudiamo porti e aeroporti Riteniamo che le azioni che debbano essere messe in campo siano queste: chiusura di porti e aeroporti; monitoraggio dei casi presenti in Sardegna; messa in sicurezza dei territori; ripristino della normalità e continuo monitoraggio; riaprire ai flussi moderatamente e con protocolli severi

10/3/2020 CoronaVirus: positiva un´oristanese Nuovo caso di positività al Covid-19 registrato oggi nell´Isola. Su ventidue tamponi sottoposti ad esame, il test ha dato riscontrato positivo su una donna di Oristano le cui condizioni di salute non destano preoccupazione

23:02 CoronaVirus: Parco di Porto Conte, nuove disposizioni Tenendo presenti il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri e l´ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna emanati ieri, anche il Parco naturale regionale di Porto Conte e l’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana hanno adottato i propri provvedimenti

9/3/2020 «Obbligo autoisolamento e reperibilità anche per non residenti» Nuova ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas: obbligo di autoisolamento e reperibilità anche per i non residenti che si sono trasferiti nell´Isola prima di ieri. «Difendiamo con ogni mezzo la salute dei sardi, fondamentale seguire con estrema attenzione le prescrizioni ed evitare i contatti», dichiara il governatore

14:10 «Serve un Piano economico straordinario» Il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, che registra numerose segnalazioni da parte dei titolari dei locali per l’emergenza CoronaVirus, si appella alla politica

9/3/2020 CoronaVirus: nuova ordinanza sindacale Oggi, il sindaco Nanni Campus ha firmato un nuovo documento per sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di ogni natura, le attività di pub, scuole di ballo, sale gioco, sale slot e video lottery, bingo, discoteche e locali assimilati. Regolamentazione per sport, bar e ristoranti

10/3/2020 «La Sardegna ce la farà» «E´ fondamentale prevenire la diffusione del virus. Bisogna attenersi alle indicazioni ed evitare i contatto», chiede ai cittadini isolani il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

9/3/2020 CoronaVirus, Aou Cagliari: individuato il paziente zero Il gene N del CoronaVirus è stata sequenziato nei laboratori dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari dall’equipe diGermano Orrù. I complimenti del presidente della Regioneautonoma della Sardegna Christian Solinas: «È un segnale forte e importante per chi oggi è in trincea»

9/3/2020 CoronaVirus: salgono a quindici i nuovi casi accertati a Nuoro Sono quindici i casi positivi al Covid-19 riscontrati questa sera. Si tratta di personale sanitario dell´Ospedale San Francesco. Stanno tutti bene e ricevono le cure nella propria casa

8/3/2020 CoronaVirus, Conoci: «Momento impegnativo» «Rispettare strettamente le indicazioni del Governo e della Regione», dichiara il sindaco di Alghero, in continuo contatto con il Centro operativo comunale di Protezione civile, convocato nuovamente per domani mattina

10/3/2020 La Fondazione Alghero sanifica i locali Seguendo le disposizioni contenute nei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri di domenica e lunedì, la Fondazione Alghero ha deciso che i propri uffici nel complesso di Lo Quarter di Largo San Francesco, quelli di InfoAlghero nell’ex Casa del Caffè in Via Cagliari 2, a Fertilia in Via Pola ed a Santa Maria La Palma in Via Sila 39, nonché la Torre di Porta Terra, saranno chiusi al pubblico mercoledì

10/3/2020 Virus, raddoppiano le ore di assistenza psicologica Da ieri, sono raddoppiate le ore disponibili per filo diretto di assistenza psicologica per il Covid-19: 800/197500 e 379/1663230 i numeri attivi, tutti i giorni, dalle 15 alle 19, a cui rispondono una quindicina di psicologhe dell´Ordine degli psicologi della Sardegna

9/3/2020 «Istituire con urgenza la Rianimazione» La consigliera regionale Pentastellata, Carla Cuccu, presenta una dettagliata interrogazione per conoscere quali siano i motivi per cui nel presidio di Alghero - Ozieri non abbia avuto avvio il programma di potenziamento dei servizi di pronto soccorso-osservazione breve intensiva, l´attivazione della funzione di semintensiva generale

9/3/2020 Mille uomini della Protezione civile in porti e aeroporti Ad annunciarlo è il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che prosegue: «95mila passeggeri controllati. La Regione in campo con tutte le sue forze, ma è fondamentale l´impiego di tutti i cittadini»

10/3/2020 Aou Sassari: Urp chiuso al pubblico Chiuso l´ufficio al piano terra del Santissima Annunziata. Resta raggiungibile via e-mail e per telefono, dal lunedì al venerdì, il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio

10/3/2020 CoronaVirus: Lapia scrive al ministro «In queste ultime ore il personale sanitario degli ospedali sardi, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, sta vivendo ore drammatiche», si legge nella missiva inviata dalla deputata Mara Lapia al ministro della Salute Roberto Speranza

9:55 Aou Sassari: tutti i modi per parlare con gli uffici L´invito all´utenza è quello di telefonare alle strutture dell´Azienda ospedaliero universitaria prima di recarsi nelle varie sedi amministrative e tecniche cittadine

9/3/2020 Aou, sospese visite e ricoveri programmati Disposizioni anche per i laboratori analisi: garantiti i soli prelievi d´urgenza. Tao, oncologici e donne in gravidanza. La direzione strategica sospende anche le attività chirurgiche programmate nell´ospedale di Sassari

9/3/2020 «Nessun focolaio ancora in Sardegna» Lo comunica l´assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, durante la conferenza stampa odierna per fare il punto sull’emergenza Covid-19: Ai cittadini chiedo di essere responsabili, di rispettare le norme igieniche

9/3/2020 «Dal PdS sciacallaggio politico» L'emergenza sulla gestione dell'allerta coronavirus accende le polemiche. Uniti alle elezioni, profondamente divisi a distanza di pochi mesi dal voto. Volano gli stracci tra Partito dei Sardi e gruppo consiliare del Psd´Az ad Alghero

10/3/2020 Uffici distrettuali di sportello: raccomandazioni dell´Assl A tutela della salute della popolazione e degli operatori che svolgono il servizio al pubblico, la Direzione dell´Assl Sassari invita gli utenti che devono recarsi negli uffici distrettuali di sportello a prediligere l’invio delle richieste via e-mail o a prendere appuntamento telefonico

9/3/2020 Sequenziamento gene N: il plauso della politica «Scoperta importante per la ricerca antivirali», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. «Accogliamo positivamente la notizia», rilancia il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani

9/3/2020 CoronaVirus, Olmedo: biblioteca chiusa Il sindaco di Olmedo Toni Faedda, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato ieri, ha deciso di chiudere al pubblico la biblioteca comunale fino a venerdì 20 marzo

9/3/2020 «Accanto ai sindaci per gestire l´emergenza» Cresce l´allerta sul Coronavirus in Sardegna. Pietro Fois: «La provincia di Sassari e della Gallura accanto ai sindaci del territorio nella gestione della crisi»