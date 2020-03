Red 19:57 CoronaVirus: due nuovi casi nell´Isola, ora sono 37 Sale a trentasette il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Dei casi di infezione registrati, ventisette si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono i ricoverati in ospedale



Commenti CAGLIARI - Sale a trentasette il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Di questi, diciannove risultano asintomatici. I test effettuati nell'Isola sono 283 in totale. Di questi, 232 sono risultati negativi, mentre quattordici sono ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati, ventisette si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono i ricoverati in ospedale.