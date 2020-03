Red 19:42 CoronaVirus: salgono a 39 i casi positivi in Sardegna Al momento, si registrano undici casi di positività al Covid-19 nella Città Metropolitana di Cagliari, quattro nella Provincia del Sud Sardegna, due ad Oristano, diciotto a Nuoro e quattro a Sassari







I ricoverati sono dodici in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva. Sono invece ventisette le persone in isolamento domiciliare. Nessuno è stato ancora dichiarato guarito.



