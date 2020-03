Red 17:55 CoronaVirus, positivo all´Ospedale di Alghero Massima allerta nel nosocomio algherese dove un 75enne ricoverato è risultato positivo al primo tampone. Ora si è in attesa della conferma dell’ISS. Scattato l’isolamento per i sanitari a contatto con lui







In questi giorni, l'uomo è entrato in contatto con parenti residenti in Lombardia. Intanto l’allerta è massima e sono scattati tutti i protocolli per i sanitari entrati a contatto con l’uomo.



Di conseguenza, si è provveduto alla sanificazione dei locali interessati. Attualmente, sono quarantaquattro i casi risultati positivi in Sardegna



ultimo aggiornamento ore 18.25 Commenti ALGHERO – Primo caso di CoronaVirus all'Ospedale Civile Alghero. Un 75enne ricoverato sarebbe risultato positivo al primo tampone di routine.In questi giorni, l'uomo è entrato in contatto con parenti residenti in Lombardia. Intanto l’allerta è massima e sono scattati tutti i protocolli per i sanitari entrati a contatto con l’uomo.Di conseguenza, si è provveduto alla sanificazione dei locali interessati. Attualmente, sono quarantaquattro i casi risultati positivi in Sardegna [LEGGI]