Conoci agli anziani: «rimanete a casa»

Il primo cittadino ha diffuso diversi messaggi attraverso i social rivolti agli anziani ed a quanti si stanno prodigando in questi giorni nel mondo della sanità con grande impegno. «Gli anziani sono le persone ai quali dobbiamo rivolgere più attenzione. L'invito a stare a casa, per loro è doppio», spiega Conoci. Infatti, dalle segnalazioni che pervengono, la gran parte riguarda anziani che non riescono a rinunciare ad uscire da casa. «Devono fare uno sforzo. L'Amministrazione sta lavorando e si sta organizzando con le associazioni di volontariato per ogni necessità, dalla spesa all'assistenza». Sono ore nella quali bisogna mettere in campo tutte le responsabilità.



