Cor 20 marzo 2020 Casa Serena: supporto psicologico



Covid-19, offre ai familiari e agli operatori un servizio di supporto psicologico telefonico a cura delle psicologhe in servizio nel Settore Politiche sociali. I numeri 3398753918 e 3398749761 saranno attivi a partire da sabato 21 marzo, tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 13. Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari, con particolare riferimento alla situazione venutasi a creare dopo il contagio riscontrato tra gli ospiti di Casa Serena e in relazione all’emergenza, offre ai familiari e agli operatori un servizio di supporto psicologico telefonico a cura delle psicologhe in servizio nel Settore Politiche sociali. I numeri 3398753918 e 3398749761 saranno attivi a partire da sabato 21 marzo, tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 13.