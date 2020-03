Red 11:17 EpI: subito un commissario alla Sanità «Il presidente della Regione nomini urgentemente un commissario per la gestione straordinaria della sanità sarda. Si proceda in tempi strettissimi nel richiedere la disponibilità di medici anestesisti privati e in pensione. Vengano distribuite le mascherine in tutti i reparti degli ospedali e ambulatori», chiede il coordinatore regionale di Energie per l’Italia Tore Piana







Nella foto: il coordinatore regionale di EpI Tore Piana Commenti SASSARI - «La situazione in queste ultime ore sembra drasticamente peggiorata, in modo particolare pare, dalle notizie stampa che si leggono, che le maggiori infezioni del CoronaVirus provengano dalle stesse strutture ospedaliere e emerge sempre più la carenza di personale sanitario a disposizione. A tal riguardo, come EpI Sardegna, chiediamo la nomina urgente di un commissario per le emergenze della sanità sarda, con ampi poteri gestionali in supporto alle strutture politiche e professionali esistenti».A chiederlo è il coordinatore regionale di Energie per l’Italia Tore Piana, che prosegue chiedendo anche «che venga attivato urgentemente un piano, atti al richiamo di medici privati e anestesisti anche attualmente risultano in pensione, da supportare la sanità pubblica. Si attivi immediatamente la distribuzione capillare a tutti gli operatori della sanità delle mascherine facciali protettive a norma Ce, dove ancora non presenti». La richiesta era già giunta nelle ultime ore da diverse forze politiche.Nella foto: il coordinatore regionale di EpI Tore Piana