Ortacesus: mercoledì, disinfestazione e sanificazione

Commenti ORTACESUS - Prevista per domani mattina, mercoledì 25 marzo, la sanificazione e la disinfestazione del centro abitato di Ortacesus. A darne notizia è il commissario straordinario del Comune della Trexenta Francesco Cicero, che chiarisce come gli interventi siano stati previsti in particolare nelle zone più sensibili, come per esempio le case di riposo, e partiranno dalle 8. L’intervento, reso possibile grazie al prezioso contributo della Confraternita religiosa del Santissimo Rosario di Ortacesus, sarà eseguito dalla Protezione civile “Valenza Marmilla”. La cittadinanza è invitata a dare la massima collaborazione.