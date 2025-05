S.A. 19:41 Nuovo pediatra provvisorio a Sassari L’assistenza pediatrica verrà garantita dal Pediatra Giuliano Tramaloni, a cui verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla Dott.ssa Sini



SASSARI - In seguito alla cessazione dell’incarico di titolarità della dott.ssa Bastiana Sini, Pediatra di Libera Scelta di Sassari, l’assistenza pediatrica verrà garantita dal Pediatra Giuliano Tramaloni, a cui verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla Dott.ssa Sini. Il dott. Tramaloni, Pediatra di libera scelta con incaricato provvisorio nell’ambito 6 del Distretto di Sassari, riceverà i pazienti negli ambulatori di Via Savoia, n. 20, a Sassari.