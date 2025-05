S.A. 9:31 «Mancano infermieri in Medicina ad Alghero» Il direttivo di “Prima Alghero”, segnala una nuova emergenza relativa alla carenza di personale infermieristico, soprattutto nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile



ALGHERO - Dopo le recenti e preoccupate segnalazioni sulle criticità del nostro Pronto Soccorso, in particolare sulla carenza di medici, il direttivo di “Prima Alghero”, segnala una nuova emergenza relativa alla carenza di personale infermieristico, soprattutto nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile. «Tale insufficienza di organico creerà a breve una situazione insostenibile per ricoprire i turni, stante la necessità di consentire al personale di fruire delle ferie irrinunciabili e di sopperire all’aggravio di lavoro derivante dall’aumento dell’utenza ospedaliera nel periodo estivo» evidenzia Massimiliano Fadda.



Serve quindi un intervento immediato, entro e non oltre questo mese di maggio, per accelerare le assunzioni, anche a tempo determinato, così da garantire la continuità assistenziale è l'appello al nome del gruppo politico: «Per questo motivo chiederemo, con urgenza, la convocazione della Commissione Sanità e porteremo la questione in Consiglio Comunale, sollecitando l’attenzione diretta del Sindaco ed un suo intervento presso le Autorità Sanitarie. La salute dei cittadini e la tutela del personale sanitario non possono aspettare, in quanto si tratta di un’esigenza primaria e irrinunciabile».



Nella foto: Massimiliano Fadda di Prima Alghero