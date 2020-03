Red 11:27 Porto Torres: appello a clienti e titolari dei market Appello dell´Amministrazione comunale e dei medici di famiglia. L´invito è ad utilizzare buone prassi per evitare il rischio contagio da CoronaVirus e l’assembramento







I cittadini vengono invitati a recarsi al supermercato al massimo una volta alla settimana. I punti vendita sono sempre ben riforniti, non ci sono problemi di approvvigionamenti. Viene, perciò, richiesto agli utenti di organizzare i propri acquisti in modo da ridurre al massimo le uscite per la spesa. Spesso, infatti, si può fare a meno di uscire da casa ed è possibile avvalersi del servizio di spesa a domicilio avviato da diverse attività di Porto Torres (generi alimentari vari, prodotti freschi, carni, pane, bibite, frutta e verdura, igiene personale) che offrono la possibilità di ordinare via telefono, e-mail o whatsapp, con consegna diretta dei beni acquistati nell’abitazione dell’utente. Nel sito internet istituzionale del Comune è attiva la sezione “Spesa a domicilio”, in continuo aggiornamento, con l’elenco degli esercizi già operativi.



Durante la spesa, è opportuno rispettare le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Per cui viene chiesto ai cittadini di utilizzare i guanti monouso, indossandoli solo nel momento dell'accesso al supermercato e non prima; coprirsi bocca e naso anche con una semplice mascherina fatta in casa per tutelare gli utenti ed i lavoratori presenti nel punto vendita; igienizzare le mani e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro verso gli altri cittadini, i commessi ed i cassieri. E' comunque indispensabile sempre il lavaggio corretto delle mani dopo l'uso dei guanti monouso. Non bisogna mai toccare occhi, naso e bocca mentre si indossano, bisogna toglierli sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata. Ai titolari dei supermercati viene chiesto di mettere a disposizione degli utenti, all'ingresso dell'esercizio, un dosatore di prodotto igienizzante e un paio di guanti monouso. Viene richiesto ai titolari di valutare come opportuna la sanificazione periodica degli ambienti, dei carrelli, dei cestini per la spesa e di tutte le dotazioni dei supermercati. Inoltre, il personale deve rispettare tutte le norme igieniche, usando guanti monouso e mascherine che dovranno essere cambiati e smaltiti secondo le procedure. Commenti PORTO TORRES - L'Amministrazione comunale ed i medici di famiglia di Porto Torres lanciano un appello ai cittadini ed ai titolari di supermercati e negozi di generi alimentari per chiedere il rispetto delle buone prassi e delle indicazioni dell'Istituto superiore di Sanità. La richiesta è finalizzata a ridurre il rischio contagio da CoronaVirus, attraverso il rispetto di alcune regole. Da un primo esame statistico, il maggior affollamento è stato riscontrato dalle 9 alle 12. Viene richiesto ai cittadini di non recarsi a fare la spesa solamente in questa fascia oraria, ma anche in quella pomeridiana, per evitare la concentrazione di persone in prossimità dei punti vendita. Si invitano i cittadini ad avere il massimo rispetto del personale dipendente, al servizio degli utenti in un momento particolarmente delicato per il Paese. Si suggerisce ai cittadini, per la durata dell'emergenza, di scegliere un unico punto vendita di riferimento, rinunciando temporaneamente alla diversificazione degli acquisti in più esercizi per snellire i tempi di spesa e ridurre il rischio di assembramenti. Allo stesso tempo, si richiede ai titolari degli esercizi commerciali di strutturare un servizio di monitoraggio del flusso anche all'esterno, per far rispettare la distanza interpersonale, e di consentire l'accesso al supermercato ad un solo utente per famiglia.