Red 9:13 Covid-19: dall’Aou un supporto agli operatori Sono stati attivati dall´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari servizi sia dalla Struttura di Psicologia ospedaliera, sia dall’Unità operativa Psichiatrica







L'ambulatorio, attivo dalle 8,30 alle 18, punta ad offrire un supporto psichiatrico agli operatori dello staff medico e paramedico dell’Aou che sono impegnati nella situazione di emergenza. Inoltre, sia operatori sia pazienti potranno trovare negli operatori della struttura informazioni utili sulle normali reazioni allo stress e differenziarle dalle reazioni patologiche. I colloqui si svolgeranno prevalentemente attraverso contatti telefonici (in video) mantenendo, quando possibile, le misure previste di controllo epidemico.



È possibile contattare la Clinica Psichiatrica telefonando ai numeri 079/2644640 o 079/228350. Il personale Aou potrà contattare via e-mail la clinica.psichiatrica@aousassari.it; su Skype: Psichiatria Covid 19. Attivo anche un servizio per gli specializzandi, che possono scrivere alla mail: psich.specializzandi.covid19@gmail.com, oppure contattare gli operatori via Skype: Psichiatria Covid 19 Specializzandi. Commenti SASSARI - Saranno disponibili via e-mail e per telefono, ma potranno essere raggiunti anche attraverso videochiamata su Skype o Whatsapp per offrire un aiuto ai colleghi, per fornire informazioni sulle reazioni e sulla gestione dello stress. Sono gli psicologi e gli psichiatri dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari che hanno attivato una serie di servizi a supporto dei loro colleghi impegnati nell'emergenza Covid-19. Al Santissima Annunziata è attiva la struttura di Psicologia ospedaliera e benessere organizzativo per sostenere, all'interno del clima di emergenza, gli operatori sanitari dell'Aou. A disposizione sono stati messi una e-mail per un primo contatto: segreteria.poe.ssa@aousassari.it. Inoltre, l’unità operativa Psichiatrica dell’Aou di Sassari ha attivato un ambulatorio di assistenza psichiatrica per l’emergenza Covid-19.L'ambulatorio, attivo dalle 8,30 alle 18, punta ad offrire un supporto psichiatrico agli operatori dello staff medico e paramedico dell’Aou che sono impegnati nella situazione di emergenza. Inoltre, sia operatori sia pazienti potranno trovare negli operatori della struttura informazioni utili sulle normali reazioni allo stress e differenziarle dalle reazioni patologiche. I colloqui si svolgeranno prevalentemente attraverso contatti telefonici (in video) mantenendo, quando possibile, le misure previste di controllo epidemico.È possibile contattare la Clinica Psichiatrica telefonando ai numeri 079/2644640 o 079/228350. Il personale Aou potrà contattare via e-mail la clinica.psichiatrica@aousassari.it; su Skype: Psichiatria Covid 19. Attivo anche un servizio per gli specializzandi, che possono scrivere alla mail: psich.specializzandi.covid19@gmail.com, oppure contattare gli operatori via Skype: Psichiatria Covid 19 Specializzandi.