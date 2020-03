Red 10:13 «Mangiamo pescato locale» Al via la campagna di sensibilizzazione per il consumo di pescato locale, una delle iniziative approntate a sostegno delle imprese da parte del Flag nord Sardegna







La campagna poggia sulla creazione di una rete di punti vendita identificati nelle marinerie dell’area Flag nord Sardegna raccolti in una sezione speciale del sito dell'associazione, che propone tutte le schede di pescatori, acquacoltori, cooperative, Comuni dell’area nord Sardegna con relativi punti vendita e tutti i contatti utili per per l’acquisto del prodotto ittico. È l’occasione per sperimentare nuove forme di servizio al consumo come la consegna a domicilio, gruppi di acquisto o altre soluzioni che facilitino l’incontro domanda/offerta. Si tratta di un'iniziativa concepita per il territorio ed al servizio dei cittadini. Commenti ALGHERO - L’emergenza CoronaVirus sta colpendo duramente l’economia del territorio, causando la chiusura di molte attività. La filiera ittica è tra quelle più esposte alla crisi. Il Flag nord Sardegna ha già assunto alcune iniziative, chiedendo il rapido intervento della Regione autonoma della Sardegna, proponendo l’attivazione di pacchetti di sostegno alle imprese ed una forte semplificazione degli adempimenti burocratici.Il Flag nord Sardegna lancia la campagna di sensibilizzazione per incentivare il consumo del pescato locale, per indurre i consumatori ad acquisti responsabili senza stravolgere le loro abitudini alimentari. Questo, puntando sulla qualità dei pescatori ed acquacoltori e, allo stesso tempo, contribuendo ad aiutarli.La campagna poggia sulla creazione di una rete di punti vendita identificati nelle marinerie dell’area Flag nord Sardegna raccolti in una sezione speciale del sito dell'associazione, che propone tutte le schede di pescatori, acquacoltori, cooperative, Comuni dell’area nord Sardegna con relativi punti vendita e tutti i contatti utili per per l’acquisto del prodotto ittico. È l’occasione per sperimentare nuove forme di servizio al consumo come la consegna a domicilio, gruppi di acquisto o altre soluzioni che facilitino l’incontro domanda/offerta. Si tratta di un'iniziativa concepita per il territorio ed al servizio dei cittadini.