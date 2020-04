Red 18:06 Fermo Pesca 2018 e 2019: attesa per i contributi Entro la fine di aprile, il Ministero delle Politiche agricole e forestali provvederà ad erogare i contributi spettanti ai pescatori per il fermo pesca relativo al 2018, mentre quelli relativi al 2019 saranno erogati da settembre







«Ogni anno ai pescatori vengono liquidate le competenze relative al fermo pesca dell’anno precedente – sottolineano i pentastellati - ma lungaggini burocratiche hanno impedito al Ministero competente di erogare per tempo i contributi relativi alle annualità 2018 e 2019. Se a questo ritardo nei pagamenti aggiungiamo anche la momentanea impossibilità di lavorare a causa del diffondersi del CoronaVirus, è facile comprendere la gravità della situazione in cui versano gli operatori del settore della pesca, i cui problemi non possono restare inascoltati».



«A tal proposito, gli organi ministeriali competenti, sollecitati a provvedere all'erogazione dei pagamenti dovuti ai pescatori, hanno comunicato la data di fine aprile per l'avvio dell'iter di pagamento delle competenze 2018, e la data di settembre per l'avvio dei pagamenti delle competenze 2019. Il Governo e il Parlamento – concludono Fenu e Manca – dimostrano di essere vicini ai problemi degli operatori del settore della pesca e sono a lavoro per attenuare la gravità delle conseguenze economiche che questa crisi sta comportando».