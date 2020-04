Red 21:28 «Il sindaco esca dal mutismo e chieda alla Regione risposte chiare» «La pandemia, quando passerà, ci dovrà aver insegnato molto e soprattutto chiederà a chi governa concretezza e non parole. Vigileremo perché il piano della rete ospedaliera venga attuato», sottolineano i consiglieri comunali di Centrosinistra Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi, che comunicano come "nel frattempo, vanno altrove i respiratori arrivati per Alghero dalla Protezione civile nazionale. Uno scandalo».







I consiglieri comunali di Centrosinistra continuano a monitorare con attenzione il momento della sanità regionale e locale, sottolineando come «probabilmente avremmo potuto chiedere di persona all’assessore Nieddu perché non abbia attivato per tempo l’accreditamento della terapia intensiva di Alghero, finanziata e conclusa da governi di Centrosinistra, che la Giunta Solinas doveva solo mettere in funzione. Girare la chiave. Lo fa oggi, apprendiamo, con notevole ritardo e con accreditamento forse solo provvisorio, destinata a pazienti Covid+ e solo nella eventuale malaugurata ipotesi di una fase 4 che tutti vogliamo, invece, scongiurare. Nel frattempo, vanno altrove i respiratori arrivati per Alghero dalla Protezione civile nazionale. Uno scandalo».



«Serviva – insistono Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi - e serve piuttosto l’accreditamento definitivo per un reparto con funzione polispecialistica, cardiologica e post operatoria, e serviva e servono nuove risorse umane per le quali c’era già una convenzione ereditata e mai attivata dall’attuale Ats con l’Aou. Non solo, al di là delle passerelle e delle dichiarazioni di sindaco, presidenti e assessori regionali, l’Ortopedia al Marino è ancora ferma e non effettua da tempo interventi chirurgici, neanche di media complessità. C’è un clima di inadeguatezza e improvvisazione senza pari: medici e operatori che denunciano mancanza di dispositivi di protezione, in entrambi gli ospedali: assenza di mascherine, sovracamici, calzari monouso, perfino disinfettanti per le superfici e gel alcolico per le mani. Si sta andando avanti con donazioni, poiché i canali di distribuzione ufficiali tendono a sottodosare le scorte. E ciò è inaccettabile».



