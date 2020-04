Red 19:16 Primo caso Covid in casa di riposo Alghero Nella giornata di martedì un´anziana ospite della casa di riposo di Fertilia è stato trasportato al Pronto soccorso dell´Ospedale Civile di Alghero e, da lì, trasferito al Santissima Annunziata di Sassari



ALGHERO – Nella giornata di ieri (martedì) un'anziana ospite della casa di riposo di Fertilia è stato trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero e, da lì, trasferito al Santissima Annunziata di Sassari. La donna sarebbe risultato positivo al Covid-19. Inevitabile l'apprensione nata tra gli operatori del presidio privato di Fertilia. Intanto, c'è attesa per i tamponi da effettuare a tutti gli ospiti del Cra comunale, come annunciato nei giorni scorsi, previsti per venerdì 17 e sabato 18 aprile.