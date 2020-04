Scendono ad 8 i Covid+ ad Alghero

10:10 «Vogliamo dare a Oristano una Oncoematologia efficiente» «La grande emergenza che oggi anche la nostra Isola sta vivendo in seguito all´epidemia del Covid-19 non ci fa dimenticare di tutte le altre patologie e dei sardi che ogni giorno hanno bisogno di assistenza e cure, talvolta costretti a sopportare sacrifici per potersi spostare in presidi lontani dal proprio territorio», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas