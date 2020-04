Ecografo e kit tamponi alla Medicina d´Urgenza

9:24 Sinistra in Comune chiede responsabilità «Ultimamente, si moltiplicano segnalazioni di atteggiamenti zelanti da chi è preposto ai controlli, come se non bastasse lo stato di prostrazione in cui versa la maggior parte della popolazione. Confidiamo in un richiamo alla responsabilità di tutti in un momento così difficile per la nostra comunità con la speranza che le misure messe in atto ci portino presto al di fuori di questa situazione»