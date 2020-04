Red 10:32 Autorizzare la pesca sportiva: mozione Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi dal Gruppo Lega al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, ieri è stata depositata in Consiglio regionale una mozione, primo firmatario il consigliere Andrea Piras, con la quale si chiede che venga autorizzata la pesca sportiva



Commenti ALGHERO - Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi dal Gruppo Lega al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, ieri (mercoledì) è stata depositata in Consiglio regionale una mozione, primo firmatario il consigliere Andrea Piras, con la quale si chiede che venga autorizzata la pesca sportiva. La richiesta nasce da una duplice esigenza, «quella economica per dare nuova linfa a centinaia di esercizi commerciali disseminati nel territorio regionale e, non meno importante, quella sociale che consentirebbe, nel pieno rispetto delle regole imposte cioè distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione, un notevole beneficio psicofisico di chi ama e pratica la pesca sportiva. Visto e considerato che con la “Fase 2” sarà consentito allontanarsi dalla propria residenza per svolgere attività motoria e fare una passeggiata in solitaria, potrebbe essere allo stesso modo consentita l’attività della pesca sportiva», concludono gli esponenti leghisti.