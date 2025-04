Cor 8:07 «La sanità algherese è sotto attacco» Il gruppo di Forza Italia Alghero, il più numeorso tra i banchi del consiglio comunale, attacca senza mezze misure le ultime scelte della Regione in tema di sanità territoriale. A rischio l´apertura notturna del pronto soccorso algherese. Critiche all´operato di sindaco e consigliere regionale del territorio



ALGHERO - «La sanità algherese è sotto attacco della Regione. Prima con la dannosa retrocessione dell’Ospedale Marino a favore della ASL, prevista dalla riformina sanitaria che aveva come principale scopo quello di rimpinguare il poltronificio della Todde con la nomina, avvenuta ieri, di 12 Commissari delle aziende sanitarie. Una scelta che rischia di azzerare gli straordinari risultati raggiunti negli ultimi anni di gestione AOU e di gettare alle ortiche il grande lavoro fatto, privando il Marino del personale specializzato e impoverendo le prestazioni sanitarie che in questi anni hanno conosciuto una crescita costante e proficua» attaccano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.



«Oggi con il concreto rischio della chiusura del nostro Pronto soccorso, che svolge un servizio insostituibile e vitale per l'intero territorio, che nonostante la più volte denunciata penuria di medici e di personale infermieristico viene privato delle più elementari attenzioni da parte delle Istituzioni regionali e cittadine. L'organico di 10 medici è pesantemente falcidiato da gravidanze e malattie. Due medici assenti per gravidanza, uno è in malattia e un altro vi entrerà a brevissimo. Dei rimanenti medici almeno due hanno problemi di salute e uno non effettua la turnazione notturna. La dotazione infermieristica soffre allo stesso modo. Si corre il concreto rischio della chiusura del Pronto soccorso nelle ore notturne».



«A fronte di una situazione di per sé drammatica, non vediamo prese di posizione determinate da parte del Sindaco Cacciotto e interventi che abbiano un minimo significato da parte del Consigliere regionale Di Nolfo. Che, dispiace rilevarlo, evidentemente preferiscono privilegiare logiche di schieramento rispetto alla tutela della salute della nostra comunità. Condividiamo la scelta del Presidente della Commissione sanità Mulas, che incurante del rischio di fratture in maggioranza ha convocato una manifestazione pubblica davanti all'Ospedale Civile. Una decisione coraggiosa che privilegia il pubblico interesse. Ma ora ci attendiamo corrispondenti prese di posizione del Sindaco Cacciotto che deve esercitare il suo ruolo di difensore della sanità del territorio» chiude il Gruppo consiliare di Forza Italia.



