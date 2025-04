S.A. 8:18 Itf Combined: esordio vincente per l´algherese Carboni Prova di carattere della wild card algherese Lorenzo Carboni, che ha eliminato 7-5, 4-6, 6-2 la testa di serie numero 8 Alexander Weis. Tutti sconfitti al primo turno i cinque tennisti sardi iscritti nelle qualificazioni maschili



PULA - Ha preso il via il quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Prova di carattere della wild card algherese Lorenzo Carboni, che ha eliminato 7-5, 4-6, 6-2 la testa di serie numero 8 Alexander Weis al termine di una battaglia sportiva durata 3 ore e 11'.



Tutti sconfitti al primo turno i cinque tennisti sardi iscritti nelle qualificazioni maschili: Alessandro Concu (Tc A.Novelli La Maddalena) sconfitto 6-2, 6-0 da Gian Marco Ortenzi, Paolo Emilio Cossu Floris che ha perso 6-1, 6-2 contro Patric Prinoth, e i tre portacolori del Tc Cagliari Cristian Pilia (che non conquista giochi contro Filippo Mazzola), Davide Bocchini (doppio 6-1 da Lorenzo Angelini) e Jacopo Sanna (6-0, 6-1 da Filippo Giovannini).



Due tenniste sarde si sono qualificate per il tabellone principale femminile. Una è Marcella Dessolis (Tc Cagliari), che ha regolato con un doppio 6-2 Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova Olbia), l'altra è Aurora Deidda (Milano 26), che ha battuto 6-1, 6-2 la statunitense Gabriela Vilar. A loro si aggiungerà la vincente del match tra due portacolori del Tc Cagliari, Barbara Dessolis e Ruby Pinna, che si sfideranno domani. In campo anche Carola Manfredonia (Tc Cagliari), che affronterà Caterina Odorizzi. Eliminata all'esordio Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), sconfitta 6-1, 6-2 dalla polacca Barbara Straszewska.



Nella foto: Lorenzo Carboni