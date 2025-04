S.A. 7:21 I fondali di Alghero: conferenza all´Ute Roberto Barbieri naturalista esperto in problematiche ecologiche specie in ambiente marino terrà la conferenza dal titolo: "Dieci specie marine con cui raccontare i fondali di Alghero". Appuntamento questo pomeriggio alle ore 16.30



ALGHERO - Come nei mesi precedenti anche il mese di aprile ha registrato una straordinaria partecipazione alle conferenze e agli eventi proposti dalla programmazione dell' anno accademico in corso all'Università delle Tre Età ad Alghero. A chiudere questo ricco mese sarà una sola conferenza questa settimana. Martedì 29 aprile 2025 alle ore 16.30, presso la sede di Via Sassari 179, Roberto Barbieri naturalista esperto in problematiche ecologiche specie in ambiente marino. Attivo divulgatore della storia di Alghero e della Sardegna, terrà la conferenza dal titolo: "Dieci specie marine con cui raccontare i fondali di Alghero". Giovedì 1 maggio per la ricorrenza della Festa del Lavoro, saranno sospese le lezioni, i corsi e le conferenze.



Nella foto: Roberto Barbieri