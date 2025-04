S.A. 10:00 Scontro tra camion e auto all´ingresso di Alghero Due le persone ferite con codice giallo trasportate al Pronto Soccorso, per ulteriori controlli. Le cause dello scontro, sono in fase di accertamento.



ALGHERO - Questa mattina intorno alle 07.30, la squadra del distaccamento di Alghero, è intervenuta sulla SS127 bis , all'ingresso della città, per un incidente stradale tra un camion ed una vettura. Due le persone ferite con codice giallo trasportate al Pronto Soccorso, per ulteriori controlli. Le cause dello scontro, sono in fase di accertamento. I Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, ha soccorso le persone ferite, e ha messo in sicurezza i mezzi e la strada.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e 118