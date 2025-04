S.A. 7:13 «Il Pronto Soccorso resta operativo» Nella nota a firma di Giusy Piccone arrivano rassicurazioni in merito alla situazione del Pronto Soccorso algherese: grazie alle parole dell´assessore regionale alla Sanità Bartolazzi, possiamo affermare che la struttura non chiuderà







Come Movimento 5 Stelle ribadiamo che la tutela dei servizi sanitari basilari rappresenta una priorità assoluta. Il Pronto Soccorso è un presidio fondamentale e strategico, specialmente in un territorio come quello algherese che vede un significativo incremento di presenze durante la stagione turistica prosegue Piccone. E conclude: «Vigileremo affinché agli impegni presi seguano fatti concreti, con un piano operativo che preveda il rafforzamento del personale e interventi strutturali adeguati. Invitiamo la cittadinanza, le associazioni e le organizzazioni sindacali a mantenere alta l'attenzione, ma anche a dare fiducia al nuovo corso gestionale che si sta delineando. Il diritto alla salute è non negoziabile e il M5S continuerà a lavorare per garantire che nessun servizio essenziale venga ridimensionato o chiuso nel nostro territorio». ALGHERO - Il Movimento 5 Stelle di Alghero intende «rassicurare i cittadini in merito alle notizie circolate sulla possibile chiusura o ridimensionamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile. Anche grazie alle parole dell' assessore regionale alla Sanità Bartolazzi , possiamo affermare che la struttura non chiuderà e che sono già in fase di studio interventi concreti per risolvere le criticità esistenti. Non possiamo ignorare la mobilitazione prevista per mercoledì 30 aprile, segno tangibile della preoccupazione dei cittadini, e dell'attenzione che la comunità mostra, giustamente, per la sanità cittadina, ma riteniamo doveroso comunicare che l'amministrazione sanitaria sta lavorando per evitare questo scenario». Nella nota a firma di Giusy Piccone arrivano rassicurazioni in merito alla situazione del Pronto Soccorso algherese.