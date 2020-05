Red 10:13 Olmedo: sospesi tributi locali per attività La Giunta comunale di Olmedo ha approvato una delibera che prevede l’esenzione dal pagamento e la sospensione dei tributi locali per le attività commerciali, artigianali ed agricole







Nella foto: il vicesindaco Salvatore Siffu Commenti OLMEDO - La Giunta comunale di Olmedo con delibera di Giunta n.25 del 30 aprile, su proposta del vicesindaco ed assessore alle Attività produttive Salvatore Siffu, ha approvato diversi provvedimenti a sostegno degli operatori commerciali, artigianali ed agricoli, le cui attività siano state sospese a seguito dei provvedimenti assunti a contenimento dell’emergenza sanitaria conseguente all’infezione da Covid-19. In particolare, è stata disposta l’esenzione del pagamento della Tosap e della Tari dovute dai concessionari dei settori alimentari, non alimentari e produttori agricoli per tutto il periodo di sospensione obbligatoria dell’attività.Inoltre, è stata approvata l’esenzione dal pagamento della Tosap per i servizi pubblici autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, relativamente al periodo di sospensione imposto dalla normativa nazionale. E’ stata disposta anche la sospensione di tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni, avvisi di pagamento scadenti entro martedì 30 giugno sulle entrate tributarie stabilendo lo spostamento del pagamento delle rate al secondo semestre 2020.I contribuenti potranno in ogni caso versare volontariamente le tasse ed i tributi dovuti alle scadenze originariamente previste. Siffu esprime soddisfazione «per le agevolazioni approvate che riducono gli oneri a carico delle attività economiche e imprenditoriali gravemente provate dalle misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica».Nella foto: il vicesindaco Salvatore Siffu