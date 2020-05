Red 17:21 Bando per contributi affitti: procedura anticipata ad Alghero Il Comune ha pubblicato l´avviso pubblico per i contributi ai canoni di locazione. La presentazione delle domande scade sabato 30 maggio. L´Amministrazione ha deciso di anticipare la procedura per anticipare la liquidazione degli acconti







Il contributo sarà erogato nella misura stabilita dall’Amministrazione comunale. L'avviso pubblico e la modulistica sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Da oggi (mercoledì) è possibile presentare istanza di accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/98. Il Comune di Alghero ha preso atto che, con l’emergenza legata alla pandemia Covid-19, la Regione autonoma della Sardegna ha «ritenuto necessario andare incontro alle esigenze economiche dei nuclei familiari indigenti, procedendo in deroga alla normale procedura di assegnazione dei contributi», con la pubblicazione anticipata del bando relativo al contributo canone di locazione, annualità 2020, per procedere alla liquidazione dell’acconto nel più breve tempo possibile.Fino alle 24 di sabato 30 maggio, le persone in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il contributo decorre dal primo gennaio 2020 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al primo gennaio.Il contributo sarà erogato nella misura stabilita dall’Amministrazione comunale. L'avviso pubblico e la modulistica sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero.