Giovedì si riunisce la Commissione Sanità

Nella foto: il presidente di Commissione Domenico Gallus Commenti CAGLIARI - La Commissione regionale Sanità, presieduta da Domenico Gallus, riprenderà i suoi lavori domani, giovedì 14 marzo, alle 10, con le audizioni dell’assessore della Sanità Mario Nieddu, del commissario straordinario Ats Giorgio Steri, del direttore generale dell’Areus Giorgio Lenzotti, dei rappresentanti dei Centri riabilitativi e del Coordinamento dei centri antiviolenza. All’ordine del giorno, il Disegno di legge 127 che, in materia sanitaria, modifica la legge regionale n.10 del 2020 (Legge di stabilità) e le linee guida sull’accoglienza ed il sostegno alle donne vittime di violenza.La seduta proseguirà nel pomeriggio, alle 15.30, con l’esame del Disegno di legge 112 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia). Infine, verrà esaminata la Proposta di legge 121 (Disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).Nella foto: il presidente di Commissione Domenico Gallus