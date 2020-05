Red 14:35 Lapia in soccorso del Santa Maria Bambina La deputata del Movimento 5 stelle ha scritto all’assessore della Sanità Mario Nieddu ed al presidente della Commissione Salute del Consiglio regionale Domenico Gallus per chiedere un intervento che scongiuri il declassamento della struttura del Rimedio







«Con due delibere, approvate lo scorso 26 febbraio e successivamente “congelate” per la sopravvenuta esplosione dell’emergenza sanitaria per i Covid-19 – ricostruisce Lapia - la Giunta regionale ha, evidentemente, deciso di dare un colpo mortale a realtà decennali della riabilitazione in Sardegna. Tra queste, sicuramente il Centro Santa Maria Bambina di Oristano, riferimento regionale per l’assistenza e la riabilitazione per pazienti con patologie a grave rischio invalidante, gravi cerebrolesioni acquisite, vascolari o traumatiche (coma, risveglio dal coma, neurolesioni, etc.), spinali e cardio-respiratorie. La struttura, privata accreditata, ha sempre collaborato con il Servizio sanitario regionale, contribuendo a completare (e talvolta a sostituire) l’offerta di prestazioni di riabilitazione ad elevato livello assistenziale».



