Red 23:33 Cagliari: collaudo nuovo ospedale mobile «Sosteniamo e potenziamo l´assistenza sanitaria per l´emergenza», ha affermato questa mattina il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, presente negli spazi della Fiera, dove è stato allestito per il collaudo un nuovo ospedale da campo da venti posti letto







La struttura, donata dalla multinazionale olandese Philips alla Croce rossa italiana, rappresenta un polo mobile d’eccellenza con ambienti a pressione negativa che potrà ospitare, secondo le necessità, fino a venti pazienti in terapia intensiva o sub intensiva, o in alternativa anche dei pazienti no Covid. La struttura mobile, che sarà dislocata a Nuoro, è stata la prima ad essere montata in Italia e presto ne sarà allestita una seconda nella Penisola.



«La rete regionale della Protezione civile, su indicazione del presidente Solinas, ha supportato in maniera incessante la complessa fase organizzativa delle varie azioni messe in campo dalla Regione durante l’emergenza con la collaborazione costante, come in questa occasione, della Croce rossa e delle altre associazioni della rete regionale. Abbiamo mantenuto, inoltre, un costante raccordo con la direzione nazionale e adattato alla nostra realtà le varie disposizioni. Ancora adesso manteniamo alta la guardia per tenere sempre la situazione sotto controllo», ha sottolineato il direttore regionale della Protezione civile Antonio Belloi.



Nella foto: un momento del collaudo Commenti CAGLIARI - «Intendiamo sostenere e potenziare l’assistenza sanitaria in Sardegna durante questa emergenza anche con il supporto della Protezione civile regionale che in questi mesi difficili ha lavorato senza tregua per fronteggiare la diffusione del virus nell’Isola, installando ben cinquanta strutture mobili sanitarie che hanno accolto e curato migliaia di cittadini». Lo ha affermato questa mattina (martedì) il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, alla Fiera di Cagliari, dove è stato allestito per il collaudo un nuovo ospedale da campo da venti posti letto.La struttura, donata dalla multinazionale olandese Philips alla Croce rossa italiana, rappresenta un polo mobile d’eccellenza con ambienti a pressione negativa che potrà ospitare, secondo le necessità, fino a venti pazienti in terapia intensiva o sub intensiva, o in alternativa anche dei pazienti no Covid. La struttura mobile, che sarà dislocata a Nuoro, è stata la prima ad essere montata in Italia e presto ne sarà allestita una seconda nella Penisola.«La rete regionale della Protezione civile, su indicazione del presidente Solinas, ha supportato in maniera incessante la complessa fase organizzativa delle varie azioni messe in campo dalla Regione durante l’emergenza con la collaborazione costante, come in questa occasione, della Croce rossa e delle altre associazioni della rete regionale. Abbiamo mantenuto, inoltre, un costante raccordo con la direzione nazionale e adattato alla nostra realtà le varie disposizioni. Ancora adesso manteniamo alta la guardia per tenere sempre la situazione sotto controllo», ha sottolineato il direttore regionale della Protezione civile Antonio Belloi.Nella foto: un momento del collaudo