In Sardegna per lavoro: è positivo al Covid-19 Un 64enne arrivato da Reggio Emilia, ospite di un albergo nell´hinterland cagliaritano, è attualmente ricoverato all´ospedale Santissima Trinità, perché risultato positivo al CoronaVirus. Non è grave e non ha avuto bisogno di passare in Terapia intensiva



Arrivato questa settimana nell'Isola per lavoro, asintomatico, si è presentato ieri (giovedì) nel pre-triage davanti al Pronto soccorso del Santissima Trinità, dichiarando che, pur stando bene, era appena stato avvertito che il test fatto in Emilia prima della partenza aveva dato esito positivo. Effettuato il secondo tampone nell'ospedale cagliaritano, è risultato ancora positivo.



I medici hanno seguito il protocollo, ricoverando poi nel Reparto Malattie infettive in buone condizioni. Non è grave e non ha avuto bisogno di passare in Terapia intensiva.