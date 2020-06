Red 7:27 Migrante positivo al Covid: sopralluogo della Lega Il commissario regionale leghista Eugenio Zoffili, con i consiglieri regionali Michele Ennas ed Andrea Piras hanno effettuato un sopralluogo al Centro di accoglienza di Monastir. «Di Maio e Lamorgese si attivino per fermare flussi e potenziare Forze dell´ordine», dichiara Zoffili







Così il deputato Eugenio Zoffili, commissario regionale della Lega in Sardegna e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. «Ero già stato nel Centro di Monastir durante una missione del Comitato bicamerale Schenghen, Europol e immigrazione – prosegue Zoffili - col quale mi recherò dal 23 al 25 giugno in Sicilia a Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa. La situazione si sta aggravando in modo preoccupante in tutte le aree del nostro Paese che sono anche confini esterni dell'Europa, per questo oltre all'interrogazione che ho presentato, chiedo ai ministri competenti di intervenire con sollecitudine.



«In particolare, al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio chiedo che si impegni a fondo nel lavoro diplomatico con l'Algeria per fermare i flussi migratori illegali, mentre al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese chiedo che vengano rafforzati i presidi delle Forze dell'ordine nelle zone di Sardegna e Sicilia maggiormente colpite dall'ondata di sbarchi in atto da quando è stata annunciata la sanatoria, che come prevedevamo ha agito da “Pull factor”. La Lega c'è, sia a livello regionale che parlamentare siamo a completa disposizione, attendiamo che anche il governo si attivi per limitare i danni di questo effetto calamita del quale è purtroppo responsabile», conclude il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.



