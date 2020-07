G.M.Z. 17:40 L´ospedale Marino di Alghero all´Università Presentato l´emendamento per lo scorporo dell’Ospedale Regina Margherita di Alghero dall´Ats Sardegna e la confluenza nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Si tratterà adesso di valutare con estrema attenzione le eventuali ricadute sulla sanità algherese. Politica in guardia: servirà unità e coesione



Ats Sardegna e la confluenza nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.



Secondo le prime indiscrezioni, il testo che andrà in discussione nei prossimi giorni non sarebbe stato ancora concertato nella maggioranza e porterebbe la firma dei gruppi Lega e Fratelli d'Italia. Scorporo che muterebbe, di fatto, la Rete sanitaria regionale con ripercussioni sul Dea di primo livello per il presidio ospedaliero algherese, che si troverebbe privo dell'Ortopedia e con Oculistica da riassegnare (oggi è confinata proprio al Marino).



L'idea sarebbe infatti quella di potenziare l'Aou sassarese col nuovo braccio operativo di Alghero, nel quale far confluire tutte le prestazioni specialistiche ortopediche, traumatologiche e della riabilitazione, garantendo al tempo stesso un supporto logistico per attivare il Centro Inter-aziendale di Riferimento Regionale per la Chirurgia Robotica Ortopedica (per il quale c'è il finanziamento di 2.000.00,00 di euro a norma dell’art. 4 comma 14 della L.R. 6 Dicembre 2019 n. 20 assegnato all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari).



ALGHERO - Grandi manovre all'orizzonte sulla sanità nel nord ovest della Sardegna ed Alghero in particolare. Occhi puntati sulla struttura del Marino, ridimensionata negli ultimi tempi a livello specialistico ed al centro di diverse ipotesi di sviluppo futuro. Nell'ottica di una ridefinizione territoriale, è stato presentato questa mattina in Commissione Sanità in Regione l'emendamento per lo scorporo dell'Ospedale Regina Margherita dall'Ats Sardegna e la confluenza nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.