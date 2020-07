Red 18:21 Secondo giorno Covid-free in Sardegna Sono 1.371 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall´inizio dell´emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi contagi



CAGLIARI - Sono 1.371 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi contagi.



In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 89.561 tamponi (+ 840 rispetto a ventiquattro ore fa). I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto tre (- due), nessuno in terapia intensiva, mentre sette sono le persone in isolamento domiciliare (- uno). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.221 pazienti guariti (+ cinque), più altri sei guariti clinicamente (- due).



Non si registrano nuove vittime, che restano 134. Sul territorio, dei 1.371 casi positivi complessivamente accertati, 254 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, sessantuno a Oristano, settantotto a Nuoro ed 877 a Sassari.