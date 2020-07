Cor 11:28 Porto Conte, sub colpito dal motoscafo Il ragazzo di 23 anni è stato immediatamente trasportato in pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini a tutto campo. L´incidente nel golfo di Porto Conte ad Alghero



ALGHERO - Tragedia sfiorata ad Alghero, nel golfo di Porto Conte. Un sub impegnato in una battuta di pesca con alcuni amici è stato colpito da un motoscafo di passaggio durante l'immersione. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente: pare infatti che il sub avesse il palloncino d'ordinanza ma nonostante questo il motoscafo, forse per una fatale distrazione del conducente, lo abbia ugualmente investito con lo scafo. Il 23enne è stato immediatamente trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.



articolo in aggiornamento