Estate di grandi eventi a Santa Teresa Gallura

Nella foto: Jacopo Cullin Commenti SANTA TERESA GALLURA - E' un’estate di musica, colori, cultura, arte e letteratura quella che il Comune di Santa Teresa Gallura non ha voluto far mancare a cittadini e turisti. Infatti, prosegue il ricco cartellone di eventi iniziati a luglio e che stanno portando negli scenari della città affacciata sul mare spettacoli, buon cibo, cultura ed intrattenimento, che proseguiranno fino a settembre.Previsto un ricco cartellone di appuntamenti tra gli spettacoli di Jacopo Cullin e Beppe Dettori, gli incontri con Beppe Severgnini, Emiliano Deiana e le rassegne letterarie. Per tutta l’estate, grandi eventi che culmineranno con la Festa della Bandiera blu ed i confermatissimi appuntamenti con il Baskers festival, il Life after oil ed il Silent Sardinia festival.«Durante il primo Consiglio comunale dopo il lockdown avevamo annunciato il taglio delle risorse dedicate allo spettacolo e alla cultura (da 350mila euro a 50mila) ma, grazie anche alla disponibilità di artisti e organizzatori, che spesso hanno rinunciato al proprio compenso, abbiamo potuto programmare alcuni importanti eventi culturali e di intrattenimento – sottolinea l’assessore comunale del Turismo Stefania Taras - l'offerta culturale è rivolta a diversi target, dai bambini agli adulti passando per i giovani, senza rinunciare alla qualità artistica. Considerate le grandi difficoltà che tutto il mondo artistico sta vivendo, abbiamo voluto dare il nostro sostegno a un settore importantissimo per tutte le nostre comunità».Nella foto: Jacopo Cullin