Ostello sempre più bollente niente condizionatori

Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Ecco gli atti che confermano i timori di molti in città. Passano i mesi, ma nell'ex Ostello di Fertilia, oggi Centro Residenziale Anziani di Alghero, i lavori di adeguamento strutturale previsti da oltre un anno tardano ad essere realizzati. Capita così che perfino i condizionatori, la cui installazione faceva già parte di una serie d'invertenti urgenti calendarizzati addirittura all'epoca dell'amministrazione guidata dall'ex sindaco Bruno (poi licenziato dalle urne), non siano inspiegabilmente ancora stati posizionati. Ritardi che gravano pesantemente sulle generali condizioni del. Tanto che la gara da 31mila euro programmata per la fornitura ed installazione dei climatizzatori su(mercato elettronico) è andata deserta. A rendere pubblico l'atto con una buona dose di sdegno dopo le recentissime polemiche, la consigliera comunale Gabriella Esposito. «Dall'avanzo del 2018 di nostra gestione circa 300.000 euro destinati a lavori per rendere più accogliente e dignitoso ildi Fertilia. Le risorse non vengono spese a questo si aggiunge la beffa della gara deserta per i condizionatori».Foto d'archivio