Vento de l´Alguer 2020: domenica la seconda tappa

Red 22:04







Al secondo appuntamento del campionato, si configurano già sfide interessanti: nella classe Spi, sul podio la scorsa prova c’erano “Buddhana” di Giuseppe Rivieccio, “Keo” di Gian Mario Catte e “Gagliarda” di Niccolò Patetta, con queste ultime due barche distanziate da una manciata di secondi. Nella classe Nospi, “Ola Bonita” di Antonello Spada, “Datenandi” di Stefano Macciocu e “Naranja” di Carlo Camassa sul podio alla prima prova sono da tenere d’occhio domenica prossima. Per tutti i concorrenti, in ogni caso, la conquista del Trofeo Freschi rappresenta un obiettivo primario. Iscrizioni alla gara, via web, sul sito della manifestazione, entro domani, giovedì 30 luglio. Commenti ALGHERO - Domenica 2 agosto, è in programma la seconda tappa del Campionato “Vento de l’Alguer 2020”, “Trofeo Associazione Giuseppe Freschi-quarto Memorial Giuseppe Freschi”, con la collaborazione del Consorzio del Porto di Alghero, main sponsor dell’evento. Freschi «ci ha lasciato troppo presto quattro anni fa; l’associazione culturale a lui intitolata ha deciso di ricordarlo sponsorizzando una tappa del Campionato, perché Giuseppe amava il mare e la vela, oltre che la musica», dichiarano gli organizzatori.«Purtroppo – proseguono - a causa del protocollo Fiv delle misure per il contenimento del Covid, non potrà svolgersi la premiazione con il consueto intrattenimento musicale, ma ci auguriamo che la spensieratezza della giornata in mare sarà senz’altro il modo migliore per sentirlo ancora tra noi». L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle 10 di domenica, cui potranno partecipare solo gli armatori. La partenza in mare alle 12; un occhio al vento ed alle boe, l’altro alla classifica.Al secondo appuntamento del campionato, si configurano già sfide interessanti: nella classe Spi, sul podio la scorsa prova c’erano “Buddhana” di Giuseppe Rivieccio, “Keo” di Gian Mario Catte e “Gagliarda” di Niccolò Patetta, con queste ultime due barche distanziate da una manciata di secondi. Nella classe Nospi, “Ola Bonita” di Antonello Spada, “Datenandi” di Stefano Macciocu e “Naranja” di Carlo Camassa sul podio alla prima prova sono da tenere d’occhio domenica prossima. Per tutti i concorrenti, in ogni caso, la conquista del Trofeo Freschi rappresenta un obiettivo primario. Iscrizioni alla gara, via web, sul sito della manifestazione, entro domani, giovedì 30 luglio.