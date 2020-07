Cor 10:15 Alghero: auto abbandonate in stazione Pessimo biglietto da visita per una città turistica. Ecco il piazzale della stazione algherese disseminato di auto abbandonate alla mercé dei vandali. Si moltiplicano le segnalazioni



Pietraia. Un pessimo biglietto da visita per tutti, pendolari e turisti. Il luogo, ormai buio e senza guardiania, è ormai sede di vandali e sbandati senza fissa dimora e si moltiplicano le segnalazioni e lamentele.



