Presentazione candidature: ufficio elettorale aperto a Porto Torres

Inoltre, l'ufficio sarà aperto anche domani, venerdì 14 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. L'accesso sarà consentito una persona per volta, con l'obbligo di utilizzo della mascherina, previo contatto telefonico al numero 079/5008032. Commenti PORTO TORRES – Partiti al lavoro per gli adempimenti per la presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica per il Collegio uninominale di Sassari, prevista domenica 20 e lunedì 21 settembre. L'ufficio elettorale del Comune di Porto Torres resterà aperto domenica 16 e lunedì 17 agosto, dalle 8 alle 20.Inoltre, l'ufficio sarà aperto anche domani, venerdì 14 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. L'accesso sarà consentito una persona per volta, con l'obbligo di utilizzo della mascherina, previo contatto telefonico al numero 079/5008032.