Cor 12:10 Suppletive Senato: Peru si sfila



Commenti SASSARI - «Non ho mai avuto alcun interesse per la candidatura alle elezioni suppletive del Senato nel collegio Nord della Sardegna. Non già perché non lo ritenga un onore o un impegno gratificante, quanto perché voglio mantenere il patto siglato con gli elettori alle ultime regionali. Preferisco cioè continuare a svolgere i compiti di semplice consigliere regionale e proseguire con impegno e dedizione nel lavoro teso a favorire il varo di alcune fondamentali riforme, nell’interesse del sassarese e dell’intera Sardegna. Cito tra tutte quella degli Enti Locali che prevede, tra le altre, anche l’istituzione della Città metropolitana di Sassari e ricordo un’altra serie di proposte di legge in materie economiche e di governo del territorio. Ringrazio dunque i tanti amici e i non pochi sostenitori che nel corso di queste ultime ore hanno sollecitato una mia disponibilità alla candidatura, dimostrandomi ancora una volta stima e affetto, ma ribadisco pubblicamente la mia scelta di lavorare in Sardegna per migliorare le cose dei sardi». Così l'onorevole Antonello Peru (Cambiamo - Udc) si sfila dalla corsa alla candidatura all'interno del Centrodestra sassarese.