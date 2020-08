A.B. 20:22 Under 12 baseball: un algherese in nazionale Oggi, il giovane delle Tigri Floricoltura Dimarco Michele Enna partecipa al raduno azzurro. L´esterno algherese, classe 2009, è cresciuto nel vivaio del “Progetto Alghero”







Il raduno dei migliori Under 12 del centro sud si è svolge a Nettuno. Presenti altri due atleti sardi: Simone Simula (interbase 2010 dei Rockets Olbia, allenato dai tecnici Littarru e Spano) e Nicola Vacca (esterno e lanciatore 2009 della Shardana Iglesias, allenato dai tecnici Bozzato e Bacchitta), entrambi reduci dal torneo di Praga dello scorso anno e quindi con una buona esperienza internazionale alle spalle. ALGHERO – Oggi (venerdì), il giovane delle Tigri Floricoltura Dimarco Michele Enna partecipa al raduno della Nazionale Under 12 di baseball. L'esterno algherese, classe 2009, cresciuto nel vivaio del "Progetto Alghero", ha dimostrato in questi ultimi anni di aver maturato una esperienza tecnica sviluppata soprattutto con il torneo di Praga del maggio 2019 e finalizzata adesso con allenamenti intensi e faticosi operati dai tecnici D'amico, Villalobos e Ocando.Il raduno dei migliori Under 12 del centro sud si è svolge a Nettuno. Presenti altri due atleti sardi: Simone Simula (interbase 2010 dei Rockets Olbia, allenato dai tecnici Littarru e Spano) e Nicola Vacca (esterno e lanciatore 2009 della Shardana Iglesias, allenato dai tecnici Bozzato e Bacchitta), entrambi reduci dal torneo di Praga dello scorso anno e quindi con una buona esperienza internazionale alle spalle.