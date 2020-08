A.B. 8:14 Vento de l´Alguer ricorda Antonio Frulio Domani mattina, il Golfo di Alghero ospiterà la terza tappa del Campionato Vento de l’Alguer 2020- 17esimo Trofeo Maci, primo Memorial Ingegner Antonio Frulio, con la collaborazione del Consorzio del porto di Alghero







Ha portato con orgoglio i colori del sodalizio algherese con le sue barche “Picka” e “Picka II”, è stato promotore e partecipante delle regate lunghe come l’Alghero-Palma, l’Alghero-Barcellona, l’Alghero-Mahon. Discendente di una famiglia di marinai ed armatori, fin da piccolo andava per mare con il padre; poi, ha condiviso questo amore con la moglie Maria, che parteciperà con Picka II ed un equipaggio di famiglia a questa regata.



A causa del protocollo Fiv delle misure per il contenimento del Covid, non potrà svolgersi la premiazione, «ma ci auguriamo che la spensieratezza della giornata in mare sarà senz’altro il modo migliore per ricordarlo e sentirlo ancora tra noi», dichiarano gli organizzatori. L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle 10 di domenica, cui potranno partecipare solo gli armatori. La partenza in mare alle 12. Al terzo appuntamento del Campionato, la barca da battere nella classe “Spi” è “Buddhana” di Giuseppe Rivieccio, tallonata da “Keo” di Gian Mario Catte e “Gagliarda” di Niccolò Patetta, che si giocano il secondo ed il terzo posto per una manciata di minuti. La sfida nella classe “Nospi” è fra “Viva” di Franco Moritto, “Ola Bonita” di Antonello Spada e “Datenandi” di Stefano Macciocu; da tenere d’occhio “Evergreen” di Antonio Nerini.



Nella foto: Antonio Frulio