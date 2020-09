A.B. 10:12 Domenica, la regata di Sant´Elm E´ un segno tangibile di rinascita della vela latina, fortemente voluta dalla Sezione di Alghero della Lni, con il coinvolgimento di Giovanni Delrio, che con il Consorzio di pesca Sant’Elmo aveva istituito la regata nel 1992







In aggiunta agli armi di stanza ad Alghero, saranno presenti imbarcazioni provenienti dalle marinerie di Bosa, Stintino, Castelsardo e Porto Torres. Gli equipaggi dovranno adottare tutte le misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 previste dalle norme vigenti.



Le prove saranno disputate domenica, con il rating Aivel. Il briefing, cui potrà presenziare un solo rappresentante per barca, è programmato per le 10.15; il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle 12 e la premiazione è prevista alle 18. Commenti ALGHERO - Domenica 6 settembre, riparte la storica regata di Sant’Elm, organizzata dalla Lega navale italiana, in collaborazione con il Consorzio del Porto di Alghero. E’ un segno tangibile di rinascita della vela latina, fortemente voluta dalla Sezione di Alghero della Lni, con il coinvolgimento di Giovanni Delrio, che con il Consorzio di pesca Sant’Elmo aveva istituito la regata nel 1992.In aggiunta agli armi di stanza ad Alghero, saranno presenti imbarcazioni provenienti dalle marinerie di Bosa, Stintino, Castelsardo e Porto Torres. Gli equipaggi dovranno adottare tutte le misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 previste dalle norme vigenti.Le prove saranno disputate domenica, con il rating Aivel. Il briefing, cui potrà presenziare un solo rappresentante per barca, è programmato per le 10.15; il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle 12 e la premiazione è prevista alle 18.